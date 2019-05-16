طهران: لا نسعى للتصعيد من حدة التوترات في المنطق

وقال روانجي اليوم الخميس، في مقابلة نقلتها شبكة الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأمريكية غير الحكومية: "لسنا مهتمين بتصعيد التوترات في منطقتنا، لأنه عندما يحدث أي شيء على نحو خاطئ، يتكبد الجميع خسائر.. لكن من حقنا أن نكون على استعداد، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا".وحمّل الدبلوماسي الإيراني الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين المسؤولية عن نشر "افتراءات كاذبة" حول بلاده.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التصعيد من حدة التوتر في المنطقة، إثر اتخاذ الولايات المتحدة سلسلة إجراءات، بما فيها عسكرية، بحجة "تزايد خطر إيران" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

