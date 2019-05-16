الاتحادات الرياضية تعتزم التظاهر لـ'عزل' وزير الشباب والرياضة

2019-05-16 | 19:29
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اعلنت اللجنة المنبثقة من اجتماع الاتحادات الوياضية الوطنية العراقية، عزمها تنظيم مظاهرة لـ"عزل" وزير الشباب والرياضة احمد رياض احتجاجاً على قطع الاموال عن الاتحادات الرياضية والرياضيين.
واوضح انه "من ابرز هذه التوصيات:
-تنظيم مظاهرة حاشدة امام وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس القادم للمطالبة بعزل الوزير.
-رفع طلب مقدم من مئات الرياضين والمدربين والموظفين واعضاء الهيئات الادارية والاعلاميين الى الكتل السياسية في البرلمان العراقي ومطالبتهم باستجواب وزير الشباب والرياضة.
-تقديم شكوى من الذوات اعلاه الى القضاء العراقي ضد وزير الشباب والرياضة لتعمده في المماطلة وعدم صرف المنحة المخصصة للجنة الاولمبية رغم اقرارها من مجلس النواب العراقي .
-مطالبة المكتب التنفيذي بارسال كتاب الى اللجنة الاولمبية الدولية واعلامهم بتدخلات وزير الشباب والرياضة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية اداريا وماليا.
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