الان تتابع نيويورك تايمز: ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع أنه لا يريد حربا مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 9:31 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القائم بأعمال وزير الدفاع بأنه لا يريد حربا مع إيران، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، والذي نقلتها قناة العربية.

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