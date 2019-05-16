الان تتابع في برقية لخادم الحرمين.. ملك المغرب يدين الاعتداءات على منشآت نفطية سعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:27 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 في برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، – حفظه الله- أدان ملك المغرب الملك محمد السادس بشدة الاعتداءات على منشآت نفطية سعودية.

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