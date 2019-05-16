الان تتابع حكومة دبي تعلن تعرض طائرة لحادث بمطار دبي الدولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت حكومة دبي، أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، بسبب حادث طائرة بمطار دبي الدولي.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة له عبر “تويتر”: “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.
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