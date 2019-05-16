حكومة دبي تعلن تعرض طائرة لحادث بمطار دبي الدولي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت حكومة دبي، أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، بسبب حادث طائرة بمطار دبي الدولي.

Advertisements

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة له عبر “تويتر”: “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.