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حكومة دبي تعلن تعرض طائرة لحادث بمطار دبي الدولي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع حكومة دبي تعلن تعرض طائرة لحادث بمطار دبي الدولي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت حكومة دبي، أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، بسبب حادث طائرة بمطار دبي الدولي.

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وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة له عبر “تويتر”: “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.

 

 

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