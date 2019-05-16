الان تتابع ترامب: نأمل ألا تندلع الحرب مع إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:32 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، اليوم، نأمل ألا تندلع الحرب مع إيران.

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