بالفيديو.. ضحية جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في قطر يستغيث بالأمم المتحدة لإنقاذه

شهد مقر الأمم المتحدة بجنيف بالتوازي مع خضوع قطر للاستعراض الدوري الشامل، إذاعة رسالة فيديو مصورة لمواطن مصري محتجز في قطر، يدعي نبيل مصطفي، يستغيث فيها بآليات الأمم المتحدة ويطالبهم بالتدخل لإنقاذ حياته ومستقبله ووقف عملية الانتهاك المستمرة التي يتعرض لها في قطر منذ عدة سنوات.

نشرت رسالة نبيل مصطفي خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان بقطر التي خضعت في نفس اليوم لمراجعة سجلها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن المواطن المصري يدفع ثمن مجاهرته برأيه الداعم للدولة المصرية ولثورة 30 يونيه، ويتعرض لحملة تنكيل ممنهجة اشترك فيها الأمن والقضاء القطري، وتواطئت معهم مؤسسات مالية.

وأضاف عقيل أن نبيل مصطفي، محروم حاليا من حقه في التنقل والعمل ويتعرض لاغتيال معنوي من السلطات القطرية دون تلقي أي دعم.

الجدير بالذكر أن نبيل مصطفي، نجح في تسجيل وتسريب رسالته بمساعدة من مؤسسة ماعت التي تبنت قضيته منذ فترة طويلة، وطرقت كل الأبواب لمحاولة وقف الجريمة اليومية التي ترتكب في حقه، وتعد رسالة نبيل مصطفي أول صرخة من نوعها تنجح في كسر جدار الخوف والحجب الذي تفرضه قطر على أي آلاف الأشخاص الأجانب الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات دون أن يتمكنوا من توصيل صوتهم للعالم .