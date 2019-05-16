حاكم دبي عزّى بوفاة البطريرك صفير: كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان

عزّى نائب رئيس دولة ​الإمارات​ حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​، بوفاة البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​"، قائلًا: "تعازينا للشعب ال​لبنان​ي الشقيق في وفاة البطريرك صفير".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "كان قوّة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان، ومثال حقيقي لرجل الدين المتواضع والمحبّ لقيم العدالة والسلام".

يُذكر أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد احتفل عصر اليوم بالصلاة لراحة نفس البطريرك صفير، في بكركي، بحضور أركان الدولة اللبنانية وممثّلين لعدد من الدول العربية والأجنبية، وحشود حزبية وسياسية وروحية وعسكرية وشعبية ملأت الباحة الخارجية للصرح البطريركي.