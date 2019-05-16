الدفاع المدني: إخماد حريقي أعشاب في البترون والبيره- الشوف

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وقصب في ​البترون​". وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في منطقة البيره- ​الشوف​".

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