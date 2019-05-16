أكدت مصادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لقناة "LBC" أن "​مجلس الوزراء​ بحاجة إلى 3 جلسات على الاقل لدراسة المقترحات ​الجديدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل لـ LBC: مجلس الوزراء بحاجة إلى 3 جلسات لدراسة المقترحات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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