OTV: بعض النقاط تحتاج الى النقاش في مشروع الموازنة العامة تستكمل في جلسة الجمعة

لفتت مصادر وزارية لقناة الـOTV إلى أن "هناك بعض النقاط التي تحتاج الى النقاش في مشروع الموازنة العامة ستستكمل في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة الملف، غدًا يوم الجمعة، والتي ستشهد على استكمال النقاش بمقترحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المبوبة تحت خمسة محاور لخفض جدي في العجز والتي كانت وزعت بأوراقها الى الوزراء أمس بطلب منهم، فنوقشت وسط أجواء ايجابية ولا سيما أن فيها ما هو جديد وما هو موجود بالموازنة".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان ينوي عقد جلسة مجلس وزراء مسائية أمس وأبلغ بعض الوزراء ولكنه استاء من وزير الدفاع الياس بو صعب داخل الجلسة وقرر عدم عقدها ولكن بوصعب نفى ذلك.
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