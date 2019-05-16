OTV: بعض النقاط تحتاج الى النقاش في مشروع الموازنة العامة تستكمل في جلسة الجمعة

لفتت مصادر وزارية لقناة الـOTV إلى أن "هناك بعض النقاط التي تحتاج الى ​النقاش​ في مشروع ​الموازنة​ العامة ستستكمل في جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​ لمتابعة مناقشة الملف، غدًا يوم الجمعة، والتي ستشهد على استكمال النقاش بمقترحات وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ المبوبة تحت خمسة محاور لخفض جدي في ​العجز​ والتي كانت وزعت بأوراقها الى الوزراء أمس بطلب منهم، فنوقشت وسط أجواء ايجابية ولا سيما أن فيها ما هو جديد وما هو موجود بالموازنة".

يذكر أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ كان ينوي عقد جلسة مجلس وزراء مسائية أمس وأبلغ بعض الوزراء ولكنه استاء من وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ داخل الجلسة وقرر عدم عقدها ولكن بوصعب نفى ذلك.