كنعان: ارسال موازنة من دون قطع حساب لا يمر دستوريا

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أنه جاهزون في اللجنة لبحث الموازنة بعد ارسالها من مجلس الوزراء، وكان من المفترض ان ترسل لنا منذ تشرين الاول"، معتبرا ان "التأخير في ارسالها يضرب شكلها ومضمونها".
وأضاف في حديث تلفزيوني، "إذا كانوا سيتأخرون بعد بارسالها أقول لهم "لا تتعذبوا"، لافتا إلى انه "المهم ان تصل ونحن وضعنا توصيات لم يأخذ بها".
وقال: "سأحاول ان لا يأخذ درس الموازنة أكثر من شهر في اللجنة لكن لا أعد أحد بالانتهاء منها بهذا الوقت"، مشددا على ان "ارسال موازنة من دون قطع حساب لا يمر دستوريا".
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