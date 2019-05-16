ميقاتي بذكرى استشهاد المفتي خالد: أعز نداءٍ إلى قلبي هو المحافظة على وحدة هذا الوطن

أشار رئيس الحكومة السابق ​​نجيب ميقاتي​، في تعليق على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أن "في ذكرى استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد نستذكر سيرته العطرة وحضوره الوطني الوازن وإتباعه بوصلة لا تخيب في القضايا العربية والمحقة"، مشيرًا إلى "أننا نستعيد قوله إن "أعز نداءٍ إلى قلبي هو المحافظة على وحدة هذا الوطن وقوته وأن تعيشوا في ظلاله أخوة متلاقين متحابين"، تغمده الله برحمته".

يذكر أن الشيخ حسن بن سعد الدين خالد ولد عام 1921 وكان مفتي الجمهورية اللبنانية منذ عام 1966 وحتى وفاته في 16 أيار من العام 1989 نتيجة تفجير سيارته أثناء مغادرته دار الفتوى.