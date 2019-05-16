حمدان: ساترفيلد ووجه بموقف لبناني موحد حول مسألة الحدود الجنوبية البرية والبحرية

أوضح مستشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​علي حمدان​، أنّه "كان هناك سعي لتوحيد الموقف حول مسألة الحدود الجنوبية برًّا وبحرًا، قد بدأ بلقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مع كلّ من بري ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ​قصر بعبدا​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "مع وصول مستشار الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ إلى ​لبنان​، ووجه بالموقف اللبناني الموحّد، وهذا يسهّل الأمر لكلّ مفاوض". وركّز على أنّ "الموقف يشكّل عملية رصّ صفوف، لتبديد الفرصة على أي تفريط بالثروة اللبنانية".

ونوّه حمدان، إلى "أنّنا في المسار الصحيح للمصلحة الوطكنية العليا، ولحماية المصالح الوطنية، وهناك انتظار لعودة المفوض ساترفيلد لنرى ما سيحمله معه من الجانب الآخر". وبيّن أنّ "الأمر متروك للتنسيق بين المفاوض والمسهّل والمشرف على المفاوضات، أي ​الأمم المتحدة​، لدعوة الجهات للمفاوضات".