وزير الثقافة يعلن اعفاء جميع الزوار من رسم الدخول إلى المتحف بعد غد

أعلن ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​، اعفاء جميع الزوار من رسم الدخول إلى ​المتحف الوطني​ بعد غد السبت، لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف في 18 أيار من كل عام.

يذكر ان متحف بيروت الوطني هو المتحف الرئيسي للآثار في لبنان، ويقع في العاصمة بيروت، وقد بُدأت مجموعة المتحف بعد الحرب العالمية الأولى وتم افتتاح المتحف رسميًا في عام 1942.

يضم المتحف مجموعات يصل عددها حوالي 100000 قطعة معظمها عبارة عن آثار وموجودات من العصور الوسطى من الحفريات التي اضطلعت بها المديرية العامة للآثار، ويتم عرض حوالي 1300 قطعة أثرية تتراوح في تأريخها ما بين عصور ما قبل التاريخ إلى فترة المماليك في العصور الوسطى.