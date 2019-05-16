وَصلت محطة الكهرباء النقّالة بقدرة عشرين ميغاواط، إلى الهرمل، لتنضمّ إلى محطة الهرمل الرئيسية، ولتصبح قدرة المحطتين أربعين ميغاواط.
وكان بانتظار المحطة النقّالة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، وموظفو محطة الهرمل.
وبارك حمادة بوصول هذه المحطة "الّتي كانت منتظرة قبل أشهر". وشكر "كلّ من ساهم بهذا الإنجاز، وبالأخصّ وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والمدير العام للطاقة".
ولفت حمادة إلى أنّ "قيمة هذه النقالة أنّها تتيح لمحطة الهرمل استقبال فائض الكهرباء، وأن توزّعه على كلّ المخارج في قضاء الهرمل دفعة واحدة"، مؤكّدًا أنّ "هذه المحطة هي عملية طارئة". وأعرب عن أمله في أن "تكون هناك محطة ثابتة، تستوعب هذا الحجم في قضاء الهرمل، والأمر قيد المتابعة، وعملية التلزيم بانتظار المباشرة ببنائها".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول محطة كهرباء نقالة بقدرة 20 ميغاواط إلى الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.