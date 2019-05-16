يعقد اجتماع في هذه الأثناء في ​وزارة الدفاع​ بين وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ اضافة إلى رئيس الأركان في ​الجيش​ اللواء أمين العرم ومدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وعدد من العمداء من الجيش وقوى امن الداخلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بوزارة الدفاع بين بوصعب والحسن واللواء عثمان وعمداء من الجيش والأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.