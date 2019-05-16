أكد الملك المغربي محمد السادس في برقية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السعودية من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها.
وكان متحدث عسكري للحوثيين اعلن أن سبع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين نفذت هجمات على منشآت نفطية قرب ينبع بالسعودية، وأدت إلى توقف ضخ النفط بشكل كامل.
وأوضح أن "المرحلة الجديدة في التصعيد ضد من يصفها "بالعدو الغاشم" سيكون عنوانها الأبرز هو الاستهداف الاقتصادي المفتوح حتى تكف السعودية عن استهداف اليمن، وتتوقف عن الاعتداء على اليمنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب أكد لنظيره السعودي تضامن بلاده ووقوفها لجانب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.