ملك المغرب أكد لنظيره السعودي تضامن بلاده ووقوفها لجانب السعودية

أكد الملك المغربي ​محمد السادس​ في برقية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​ تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب ​السعودية​ من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها.

وكان متحدث عسكري للحوثيين اعلن أن سبع طائرات مسيرة تابعة للحوثيين نفذت هجمات على منشآت نفطية قرب ينبع بالسعودية، وأدت إلى توقف ضخ ​النفط​ بشكل كامل.

وأوضح أن "المرحلة ​الجديدة​ في التصعيد ضد من يصفها "بالعدو الغاشم" سيكون عنوانها الأبرز هو الاستهداف الاقتصادي المفتوح حتى تكف السعودية عن استهداف ​اليمن​، وتتوقف عن الاعتداء على اليمنيين".