شركة "أرامكو" أعادت فتح أنابيب النفط التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة

أعلنت شركة "أرامكو" إعادة فتح خط أنابيب النفط الّتي تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة.
وكانت قد استأنفت الشركة يوم أمس ضخّ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع، بعد إغلاق مؤقت.
يُذكر أنّ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، كان قد أعلن في 13 أيار الحالي، أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى الولايات المتحدة الأميركية لتزويد عملاء "أرامكو السعودية".
وأوضح أنّه "لم ينجم عن هذا الهجوم أيّ خسائر في الأرواح أو تسرّب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".
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