شركة "أرامكو" أعادت فتح أنابيب النفط التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة

أعلنت شركة "​أرامكو​" إعادة فتح خط أنابيب ​النفط​ الّتي تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة.

وكانت قد استأنفت الشركة يوم أمس ضخّ ​النفط​ عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع، بعد إغلاق مؤقت.

يُذكر أنّ وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، كان قد أعلن في 13 أيار الحالي، أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور ​الخليج العربي​ في المياه الاقتصادية لدولة ​الإمارات​، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط​ السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ لتزويد عملاء "أرامكو ​السعودية​".

وأوضح أنّه "لم ينجم عن هذا الهجوم أيّ خسائر في الأرواح أو تسرّب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".