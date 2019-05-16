أعلن السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشنكين، أنّ "الدبلوماسيين الروس يدقّقون في المعلومات الّتي تنشرها وسائل الإعلام حول إصابة سيدتين روسيتين نتيجة غارة جوية على صنعاء".
وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في وقت سابق، بأنّ "امرأتين روسيتين، تقطنان في الحي المستهدف، كانتا تعملان في المجال الصحي، أُصيبتا أثناء الغارات وهما الآن ترقدان في المستشفى الجمهوري".
وذكرت القناة، في وقت سابق، أنّ "التحالف العربي قصف منطقة سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية في اليمن تحقق في أنباء إصابة روسيتين في غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.