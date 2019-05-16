السفارة الروسية في اليمن تحقق في أنباء إصابة روسيتين في غارات

أعلن السفير الروسي لدى ​اليمن​ فلاديمير ديدوشنكين، أنّ "الدبلوماسيين الروس يدقّقون في المعلومات الّتي تنشرها وسائل الإعلام حول إصابة سيدتين روسيتين نتيجة غارة جوية على ​صنعاء​".

وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في وقت سابق، بأنّ "امرأتين روسيتين، تقطنان في الحي المستهدف، كانتا تعملان في المجال الصحي، أُصيبتا أثناء الغارات وهما الآن ترقدان في المستشفى الجمهوري".

وذكرت القناة، في وقت سابق، أنّ "​التحالف العربي​ قصف منطقة سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى".