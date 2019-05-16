سقوط طائرة مسح في الإمارات ومقتل سائقها ومساعده

أعلنت السلطات الإماراتية عن سقوط ​طائرة​ مسح صغيرة الحجم ووفاة قائدها ومساعده.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن "الطائرة كان على متنها ٤ ركاب ونجم عن الحادث وفاة قائد الطائرة ومساعده".

وأشار الى أن "الحادث لطائرة من نوع "دايموند فورتي ثري"، ويرجح سقوطها نتيجة خلل فني ".

ولفت المكتب إلى أن " عمليات مطار دبي الدولي تسير شكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له الطائرة الصغيرة " .