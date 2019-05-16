سقوط طائرة مسح في الإمارات ومقتل سائقها ومساعده

أعلنت السلطات الإماراتية عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم ووفاة قائدها ومساعده.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن "الطائرة كان على متنها ٤ ركاب ونجم عن الحادث وفاة قائد الطائرة ومساعده".
وأشار الى أن "الحادث لطائرة من نوع "دايموند فورتي ثري"، ويرجح سقوطها نتيجة خلل فني ".
ولفت المكتب إلى أن " عمليات مطار دبي الدولي تسير شكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كاجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له الطائرة الصغيرة " .
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