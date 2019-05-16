ميركل أعلنت انها لن تشغل أي منصب سياسي بعد ترك المستشارية الألمانية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "أنّها لن تشغل أيّ منصب سياسي بعد انتهاء ولايتها الرابعة"، مبدّدةً بذلك التكهنات بتولّيها منصبًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وأوضحت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، "أنّني غير جاهزة لأيّ منصب سياسي بغضّ النظر عن مكانه، بما في ذلك أوروبا".
وكانت ميركل قد دخلت حلبة السياسة في العام 1989 بعد سقوط جدار برلين، وانتهاء حقبة الفصل بين شطري ألمانيا؛ الغربية حيث ولدت فيها عام 1954، والشرقية حيث نشأت ودرست وعملت. وفي العام 2005 أصبحت أوّل امرأة تتولّى منصب المستشارة الألمانية.
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