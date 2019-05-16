وزير الدفاع الإيراني: سنذيق الجبهة الأميركية الصهيونية طعم الهزيمة

تعهد وزير الدفاع ال​إيران​ي، العميد ​أمير حاتمي​، بـ"أن يذيق الشعب الايراني، الجبهة الأميركية الصهيونية طعم الهزيمة"، محذراً من "مؤامرات الأعداء"، معتبرا أن "هدفهم الرئيس يتمثل في زعزعة الثقة بالنفس والنيل من أهداف الشعب الإيراني، حيث لم يدخر الأميركيون جهدا في حياكة المؤامرات والفتن ضد البلاد، عادّا رفع شعار حماية الشعب في مواجهة النظام حيلة ومؤامرة جديدة في هذا السياق".

وأشار إلى "التقدم الناجز في قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد"، منوهاَ إلى "جهوزية ​القوات المسلحة​ الإيرانية في الظروف الجارية"، مؤكدا أن "​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية بلغت الذروة في الجهوزية الدفاعية-العسكرية لمواجهة أي تهديد وأطماع أجنبية، والتي حققتها في أشد ظروف الحظر التي طالت القوات المسلحة، وهو ما أقرت به أمريكا وذيولها في المنطقة".

ولفت حاتمي إلى أن "أعداء إيران منوا بهزائم متتالية في مؤامراتهم ومخططاتهم في مواجهة بلاده في المنطقة"، موضحا أن "هزيمة المجموعات الإرهابية التكفيرية الأخيرة لا سيما في ​العراق​ و​سوريا​، وجهت صفعة قاصمة ل​أميركا​ والأنظمة الداعمة للإرهابيين، لذلك لجأوا إلى الآليات الاقتصادية واعتماد الحظر الشديد".