الإرياني: نرفض الخطوات الأحادية في الحديدة

جدد وزير الإعلام اليمني ​معمر الإرياني​ التأكيد على "موقف الحكومة الشرعية الرافض لأي خطوات أحادية الجانب دون أن تشملها عمليات الرقابة والتحقق وتسليم الخرائط الخاصة ب​الألغام​ والمتفجرات التي زرعتها المليشيا الحوثية".

واعتبر الإرياني خلال لقائه وزير الدولة لشؤون ​الشرق الأوسط​ البريطاني آندرو موريسون أن "هذه الخطوات مسرحية جديدة تقوم بتنفيذها الميليشيات الحوثية، وتهدف من خلالها إلى تضليل ​المجتمع الدولي​ في تكرار للمسرحية الهزلية التي حاولت الميليشيات تنفيذها في شهر كانون الأول الماضي"، كاشفًا عن "ممارسات الميليشيات الانقلابية منذ ​اتفاق ستوكهولم​ وحتى الآن واستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان وخروقاتها المتكررة لاتفاق ستوكهولم في مدينة ​الحديدة​ وموانئها".