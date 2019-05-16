هانت: اتفق مع تقييم واشنطن بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "أنني اتفق مع تقييم ​واشنطن​ بشأن التهديد الخطير الذي تمثله ​إيران​"، موضحاً أنه "ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الاثنين وكما هو الحال دائما، نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة".

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