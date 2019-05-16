السلطات المكسيكية مددت حالة الإنذار من تلوث الهواء وأغلقت مدارس

أعلنت السلطات المكسيكية تمديد حالة الإنذار من ​تلوث الهواء​، وحضّت الناس على البقاء في منازلهم، إذ تغطّي ​مكسيكو​ الّتي يعيش فيها أكثر من 20 مليون شخص، طبقة كثيفة من ​الضباب​ الدخاني منذ يوم السبت.

وأوضحت السلطات أنّ "عشرات ​حرائق الغابات​ الّتي اندلعت خلال هذا الشهر على مشارف المدينة، هي السبب في تلوّث الهواء، إضافة إلى الطقس الحار والجاف".

من جهتها، أعلنت وزارة التربية في بيان، "إلغاء الحصص الدراسة للصفوف الابتدائية والمتوسطة، لأنّ مستويات ​التلوث​ لا تزال مرتفعة وتشير الأرصاد الجوية إلى أنّ ظروف تبدّد الملوّثات غير مؤاتية". كذلك علّقت أكبر جامعة في البلاد "يو إن إيه إم" والمعهد الوطني للفنون التطبيقية الدروس.

وأعلن الدوري المكسيكي ل​كرة القدم​ أنّ "بناءً على نصيحة السلطات، قرّرت نقل المرحلة الأولى من نصف نهائي دوري الدرجة الأولى بين "ليون" و"مكسيكو سيتي كلاب أميركا" إلى مدينة كويريتارو على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة".