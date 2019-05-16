سلطات هولندا تحقق في شبهة تجسس شركة "هواوي" لحساب الحكومة الصينية

كشفت صحيفة "دوفولكسكرانت" أنّ "أجهزة الإستخبارات الهولندية تحقّق في شبهة تجسّس شركة "​هواوي​" الصينية العملاقة للاتصالات، لِحساب ​الحكومة الصينية​، من خلال وضع "ثغرات" يمكن الدخول منها إلى بيانات زبائن شركات الاتصالات الكبرى".

وأوضحت في تقرير أنّ "التحقيق يأتي فيما تدرس عدد من الدول الغربية مخاطر السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة بالمشاركة في إنشاء ​البنى التحتية​ لشبكة الجيل الخامس الجديدة للهواتف النقالة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية اعتقادها أنّ "هواوي" لديها ثغرات سرية مخفيّة تستطيع من خلالها الوصول إلى معلومات المستخدمين في ثلاث شبكات هولندية كبيرة هي "فودافون/زيغو"، "تي-موبايل/تيلي2"، و"كاي بي ان".

ورفض المتحدث باسم الوكالة الوطنية الهولندية لأمن الاتصالات هلبرت بريديماير، التعليق على التقرير.