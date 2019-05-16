المعلمي: إيران تسلح أنصار الله ويجب التصدي لسلوكها المتغطرس تجاه دول المنطقة

ركّز المندوب الدائم للسعودية لدى ​​الأمم المتحدة​​ السفير ​​عبدالله بن يحيى المعلمي​​، على "أنّنا حذّرنا من السلوك ال​إيران​ي المرفوض إقليميًّا ودوليًّا"، مشدّدًا على أنّ "الوضع في المنطقة خطير للغاية بسبب السلوك الإيراني المتهوّر". ولفت إلى أنّ "رعاية إيران لحركة "أنصار الله" (الحوثيين ) معروفة ووثّقتها تقارير الأمم المتحدة".

ودعا في حديث تلفزيوني، ​مجلس الأمن​ إلى "التصدّي للسلوك الإيراني المتغطرس تجاه دول المنطقة"، مبيّنًا أنّ "إيران تخرق القرارات الدولية وتسلّح "ميليشيات الحوثي". كما دعا إلى "فرض رقابة أكبر على ميناء ​الحديدة​ لوقف تهريب السلاح الإيراني لـ"أنصار الله".