المعلمي: إيران تسلح أنصار الله ويجب التصدي لسلوكها المتغطرس تجاه دول المنطقة

ركّز المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على "أنّنا حذّرنا من السلوك الإيراني المرفوض إقليميًّا ودوليًّا"، مشدّدًا على أنّ "الوضع في المنطقة خطير للغاية بسبب السلوك الإيراني المتهوّر". ولفت إلى أنّ "رعاية إيران لحركة "أنصار الله" (الحوثيين ) معروفة ووثّقتها تقارير الأمم المتحدة".
ودعا في حديث تلفزيوني، مجلس الأمن إلى "التصدّي للسلوك الإيراني المتغطرس تجاه دول المنطقة"، مبيّنًا أنّ "إيران تخرق القرارات الدولية وتسلّح "ميليشيات الحوثي". كما دعا إلى "فرض رقابة أكبر على ميناء الحديدة لوقف تهريب السلاح الإيراني لـ"أنصار الله".
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