الحريري: التاريخ سيحفظ البطريرك صفير والمفتي خالد بأنهما كانا عظيمين من لبنان

ركّز رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، على أنّ "الأقدار شاءت أن نودّع البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ذكرى "استشهاد" المفتي ​حسن خالد​. رحمهما الله". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التاريخ سيحفظهما بأنّهما كانا عظيمين من ​لبنان​، كرّسا حياتهما لحماية العيش المشترك وتكريس دولة الاستقلال".

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