النحّات رودي رحمة يشرح لتلفزيون "النشرة" تفاصيل صناعة نعش البطريرك صفير

أوضح صانع نعش البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ النحات رودي رحمة، في حديث مع "​تلفزيون النشرة​"، أن "العمل على صناعة النعش استمرّ لمدة 48 ساعة تقريباً"، لافتاً إلى أن "فكرة النعش اعطاني إياها البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ حين طلب مني أن أصنع شيئاً مهماً، ففكرت بأنه يجب أن أصنع نعشاً كبيراً جداً وبالتأكيد لن يكون من الذهب اللامع، بل من الزيتون والصخر والنحاس".

وأشار رحمة إلى "أنني اخترت خشب الزيتون لأن البطريرك صفير كان يتكئ على شجر الزيتون في قاديشا ومن هناك جئنا بالخشب، واندمج الزيتون وزيت الزيتون بصخرة بكركي التي ستبقى عريناً للموارنة والمسيحيين".