الرئيس الجزائري المؤقت يعين نائبا عاما جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ، اليوم الخميس ، إنهاء مهام عيسى بن كثير النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ، وتعيين بلقاسم زغماطي خلفا له.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن بن صالح قرر أيضا إنهاء مهام مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفا له.

كما قرر الرئيس الجزائري إنهاء مهام الباي خالد وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة وتعيين فيصل بن دعاس خلفا له.