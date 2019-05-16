وزارة الخارجيّة العراقيّة تردّ على الخارجيّة الأمريكيّة : الوضع الأمني في العراق مستقرّ للغاية...

وكالات- ردت الخارجية العراقية على الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها الخارجية الأمريكية من خلال سحب عدد من موظفيها العاملين في العراق.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الأربعاء 15 ماي 2019، أن الوضع الأمني في العراق مستقر، مشيرة إلى أنها تنسق مع الأطراف كافة وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان نقلته "السومرية نيوز": "وزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".
وأضاف أحمد الصحاف، أن "الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية".
وأفاد بأن العراق بلد يحترم شركاءه وأصدقاءه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في الوقت نفسه.
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