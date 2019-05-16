الجزائر / الكشف عن مخبأ يحتوي على 95 قذيفة عيار 107 ملم و77 قنبلة و10 قذائف هاون

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، الأربعاء 15 ماي 2019، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت وحدة للجيش أمس، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للذخيرة يحتوي على 95 قذيفة عيار 107 ملم و77 قنبلة FLG و10 قذائف هاون عيار 82 ملم و03 صمامات تفجير للهاون 120 ملم.

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