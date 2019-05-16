قيادي حوثي: رسالتنا وصلت للعالم بأننا نبحث عن السلام

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، إبراهيم الديلمي، أن "المبعوث الأممي لليمن أشاد بخطوة انسحاب الحركة من موانئ الحديدة ووضعها في سياق التزام القوى الوطنية في صنعاء بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمتعلقة بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
أشاد بها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن إشادة مقدرة ونحن نعتبر أن رسالة القوى الوطنية وصلت للعالم أننا نبحث عن السلام وأننا مستعدون لتقديم خطوات ولو كانت أحادية الجانب لإنجاح اتفاقية ستوكهولم".
وقال الدليمي في مقابلة مع برنامج "عالم سبوتنيك" الذي يذاع على "راديو سبوتنيك" إن "الخطوة أحادية الجانب التي
وعن اتهام الحكومة اليمنية للحركة بأن ما حصل هو مجرد تمثيلية، لفت إلى أنه "لا
وقال الديلمي، إن "الخطوة القادمة والمطلوبة من الطرف الآخر المتمثل في الحكومة توجب عليهم تنفيذ ما التزموا به لاستكمال المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار كما قدمناها من طرف واحد، ثم نذهب جميعا بعد ذلك في المرحلة الثانية يعقبها جولة مفاوضات حقيقية لنقاش الإطار السياسي الشامل التي وضعته الأمم المتحدة".
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