رافعة شعار أنسنة السياسة العُمانية.. مساعدات غذائية عُمانية لصائمي الصومال

تتسم مختلف جوانب الحياة في سلطنة عُمان بالطابع الإنساني حتى باتت "أنسنة السياسة العُمانية" دبلوماسية متحركة وفاعلة على كل المستويات ، وفي ترجمة واقعية لذلك، بدأتالهيئة العمانية للأعمال الخيرية توزيع المساعدات الرمضانية في العاصمة الصومالية مقديشو.
تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج (إفطار صائم) الذي
ويبلغ حجم المساعدات التي توزعها الهيئة 40 ألف طرد يستفيد منها حوالي ٨٠ ألف أسرة بالإضافة إلى ٢٥٠٠ أسرة يمنية لاجئة في الصومال في مدينتي مقديشو وبساسو.
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