ماي تحدد جدولاً زمنياً لاستقالتها بعد التصويت على بريكست بداية يونيو

قال رئيس لجنة حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستحدد جدولاً زمنياً لاستقالتها من منصبها في أوائل يونيو المقبل بعد طرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على البرلمان للتصديق عليه.

كانت ماي وعدت بالاستقالة بعد موافقة النواب على اتفاق الانسحاب من التكتل. لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من كثيرين من حزبها لتحديد موعد واضح لاستقالتها حتى في حالة رفض البرلمان للاتفاق للمرة الرابعة.

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وقالت الحكومة إن النواب سيناقشون ويصوتون على التشريع المطلوب لتفعيل اتفاق الخروج في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو المقبل.

وقال جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" في البرلمان، في بيان بعد اجتماع عقده مع ماي، "اتفقنا أننا سنلتقي بعد القراءة الثانية للتشريع للاتفاق على جدول زمني لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين".

ونجت ماي من اقتراع بحجب الثقة في ديسمبر الماضي. ووفقاً لقواعد الحزب الحالية، لا يمكن إعادة الكرة قبل مرور عام. ويسعى البعض في اللجنة لتغيير تلك القواعد لمحاولة إجبارها على التنحي في موعد قبل ذلك.