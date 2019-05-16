بوريس جونسون يعلن أنه سيترشح لرئاسة وزراء بريطانيا

أكّد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الخميس، أنّه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء حين تغادر تيريزا ماي منصبها، على ما ذكرت وسائل إعلام.

وقال جونسون، أمام تجمع تجاري في مانشستر بشمال غرب انكلترا "بالطبع، سأترشح للمنصب"، مؤكداً تكهنات معظم المعلقين السياسيين وزملائه.

ولم تعلن ماي بعد موعد مغادرتها منصبها، لكنها تعهدت التنحي مع إتمام أولى مراحل بريكست.

ويعتقد، منذ فترة طويلة، أن جونسون، الذي كان يستعد للترشح ضد ماي حين ترشحت لمنصبها بعد استفتاء العام 2016، سيترشح للمنصب الرفيع في الوقت المناسب.

ويحظى جونسون، وهو أحد كبار داعمي حملة الورد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بتأييد الأعضاء العاديين في حزب المحافظين الحاكم الذين سيصوتون على ذلك.

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واستقال جونسون من منصبه العام الفائت بسبب خلاف حول استراتيجية الحكومة بشان بريكست، وهو معارض شرس للاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل في نوفمبر الفائت.

ورفض مجلس العموم الاتفاق ثلاث مرات، ما أجبر ماي على تأجيل موعد بريكست مرتين وأرجئ أيضاً موعد مغادرتها منصبها.

وأعلنت ماي، هذا الأسبوع، أنها ستطرح الاتفاق للتصويت للمرة الرابعة والأخيرة على الأرجح في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو المقبل.

وتأمل ماي بالحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق بحلول يوليو، ما يعني مغادرتها منصبها.

وفي حال تم رفض الاتفاق مجدداً الشهر المقبل، يتوقع قلائل أن تبقى في المنصب.