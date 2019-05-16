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حفتر يجري مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا في روما

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التقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس في العاصمة روما.

واستمرت المحادثات ساعتين وتناولت الوضع في ليبيا والجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وقال كونتي، في تصريحات صحافية، "كان لقاءً مطولاً وتبادلاً مطولاً للمعلومات. وعبرت له عن موقف الحكومة".

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وقالت وسائل إعلام إيطالية إن من المقرر أن يتوجه حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم لقاء المشير حفتر.

وقال كونتي، من جهته، الأسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر.

وتقوم قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، بحملة في الغرب الليبي من أجل تحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة والإرهابية التي تسيطر عليها.

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