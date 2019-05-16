رسميا.. زياش يتوج بجائزة “لاعب الموسم” في أجاكس والمزراوي أفضل موهبة في الفريق

توج الثنائي المغربي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستدرام الهولندي، حكيم زياش ونصير المزراوي، موسمها المتميز رفقة الفريق، بالتتويج بجائزتين هامتين، منحهما النادي الهولندي، باختيار من جماهير فريق العاصمة.

وأعلن الأياكس، اليوم الخميس، تتويج حكيم زياش، بجائزة لاعب الموسم في الفريق، وذلك باختيار من جماهير النادي، بعد استفتاء قام به على موقعه الرسمي، كما توج نصير المزراوي، الظهير الأيمن للفريق، بجائزة موهبة العام.

Advertisements

وقدم حكيم زياش، واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن سجل هذا الموسم 21 هدفا ومرر 24 تمريرة حاسمة، خلال 49 مباراة، في جميع المسابقات، كما ساهم بشكل وفير في تتويج الفريق بازدواجية الكأس والدوري، بالإضافة إلى وصوله للمربع الذهبي لدوري أبطال أروبا.

من جانبه، فرض المزراوي نفسه، كأفضل المواهب المكتشفة في الفريق هذا العام، بعد أن سطع نجمه في الخط الخلفي للفريق، بالإضافة إلى مزاوجته بين الأدوار الدفاعية والمهام الهجومية، إذ سجل مجموعة من الأهداف المهمة هذا الموسم، خاصة هدفين رائعين في مرمى بايرن ميونخ الألماني وبينيفيكا البرتغالي، في دوري أبطال أروبا.

وفي الوقت الذي اقترب فيه زياش من الانتقال لفريق أروبي جديد هذا الصيف، فإن المرزاوي، أعلن رغبته في البقاء لفترة أخرى مع فريق العاصمة الهولندي، مشددا على أنه لا يفكر أبدا في العروض أو الانتقال لفريق آخر.