الحكومة تعترف.. أسعار مواد غذائية ارتفعت خلال رمضان بـ10 إلى 100 في المائة

اعترفت الحكومة، اليوم الخميس، بارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، خلال شهر رمضان الحالي.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعطيات، التي عرضت، خلال المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، تؤكد ارتفاع سعر البصل اليابس بنسة 43 في المائة، وارتفاع سعر البصل الأخضر بنسبة 100 في المائة.

وأفاد الخلفي بأن الزيادة شملت، أيضا أسعار الطماطم، التي ارتفعت بنسبة 48 في المائة، قبل أن تتراجع، أمس الأربعاء، بنسبة 10 في المائة.

كما ارتفع سعر السمك، واللحوم الخضراء بـ10 في المائة، وفي المقابل، انخفضت أسعار القطاني، والفواكه، وزيت الزيتون، والتوابل، والسمك في مرحلة لاحقة، يؤكد مصطفى الخلفي.

وشدد المتحدث نفسه على أن المراقبة شملت مختلف الجوانب، للتصدي بحزم لكل الممارسات، التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.