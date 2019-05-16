مهمة أياكس أمستردام انطلقت بعد لقب “الايدريفيزي”..رحيل زياش يتسنفر الإدارة

بعد أقل من 24 ساعة على تتويج أياكس أمستردام باللقب رقم 34 في تاريخه، بدأت إدارة النادي ترتيباتها لتدبير مرحلة “الميركاتو الصيفي” المقبل، والذي سيعرف تحركات كبيرة، بسبب تألق اللاعبين محلياً وقاريا، عبر بوابة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقارير إعلامية قدمتها الصحافة الهولندية، اليوم الخميس، قالت إن إقناع الدولي المغربي حكيم زياش بالبقاء أصبح من الأولويات، خصوصاً في ظل خروج الثنائي ماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونغ من صفوف المجموعة صوب الكتالوني برشلونة، بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

صحيفة “تيليغراف” قالت بدورها إن الإدارة حولت بوصلة اهتمامها إلى لاعب الأسود للابقاء على خدماته لموسم إضافي، رغم العروض العديدة التي طرقت أبوابه في الفترة الأخيرة.

وشدد المصدر ذاته، أن جماهير الأياكس بدورها تفرض ضغطاً كبيرا على المسؤولين من أجل عدم التفريط بزياش، واحد من أبرز المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في هولندا سنة 2019، رفقة ثلة من الأسماء المتألقة بـ “الإدريفيزي”.

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ومن المرتقب أن يكون لزياش ووكيل أعماله لقاء مع الإدارة لتحديد الموقف النهائي للاعب من مواصلة المغامرة داخل قلاع ملعب “يوهان كرويف”، أم مناقشة العروض وخوض تجربة جديدة، في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

بين البقاء والرحيل، فزياش مقبل أيضاً على استحقاق قاري مع أسود الأطلس بعد أقل من شهر ونصف، وتحديداً خلال مشاركة النسخة الـ 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو المقبل وإلى غاية 19 يوليوز، وهي من بين المسابقات التي سيٌراهن عليها اللاعب لإنهاء سنته الكروية بأرقام إيجابية.

يٌشار، إلى أن حكيم زياش، يخوض موسمه الثالث توالياً بقميص نادي أياكس أمستردام، بعد تجارب سابقة بقميص بهيرنفين، ثم تفينتي، وتوج خلالها بلقب أحسن لاعب في هولندا، قبل أن يتحول أنظار العالم إلى اللاعب المغربي، على هامش حضوره بمنافسات “تشامبيونز ليغ”.