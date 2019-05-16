بعد الخلاف.. دنيا باطمة تقيم عيد ميلاد لربيبتها حلا.. هل هي بداية للصلح؟ – فيديو

ساهمت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، في تحضير مفاجأة عيد ميلاد لربيبتها اليافعة حلا ترك، في البحرين، لكنها لم تحضرها بسبب وجودها في المغرب.

وفاجأ الخبر متابعي الفنانتين، اللتين كانتا على خلاف، إذ يبدو أنها بداية الصلح بينهما، خصوصا أن دنيا بكت وهي تتحدث عن علاقتها بحلا، وباركت لها الشهر الكريم في برنامج “حلوة رمضان”.

ونشر زوج دنيا باطمة، صباح اليوم الخميس، منشورا، يوضح فيه أن المفاجأة، التي حضرها لابنته من طليقته منى السابر، شاركت في تحضريها زوجته دنيا باطمة.

يذكر أن باطمة حلت، قبل أيام، في المغرب لقضاء شهر رمضان، وحضور مناسبات مرتبطة بها، قادمت من البحرين، التي سجلت فيها أغنيتها المرتقبة.