سرقة هاتف نقال لمسؤول في وزارة الداخلية تستنفر أمن البيضاء

علم “اليوم 24” أن باشا حي مولاي رشيد بالبيضاء، تعرض إلى سرقة هاتفه النقال، يوم أمس الأربعاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن حي مولاي رشيد يعرف إستنفارا أمنيا منذ يوم أمس، من أجل العثور على هاتف النقال، الذي يخص باشا مولاي رشيد.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى مساء يوم أمس، حينما كان الباشا على متن سيارته، يتحدث عبر هاتفه النقال، قبل أن يعمد شابين على متن درجة نارية على سرقته.

ويشار إلى أن السلطات لم تعثر بعض على الشابين، خاصة وأن حي مولاي رشيد بالدار البيضاء من الاحياء التي تسجل حوادث السرقة بشكل متكرر .