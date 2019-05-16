جماهير الوداد تستعد للقمة الأسبوع..إقبال كبير على تذاكر مباراة طنجة

إقبال كبير ذلك الذي عرفته، صباح اليوم الخميس، شبابيك مركب الحاج بنجلون من طرف جماهير الوداد الرياضي، تحسباً لمباراة الأسبوع 29 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، أمام إتحاد طنجة.

وحجت الجماهير بأعداد كبيرة بحثاً عن تذكرة لحضور المباراة التي ستقام في ملعب الأب جيكو، التي ستنطلق، غداً الجمعة، بداية من الساعة العاشرة مساءًا، وستكون حاسمة في مشوار المجموعة للتتويج باللقب المحلي.

ويحتل الوداد صدارة الترتيب بـ 54 نقطة، متبوعاً بالغريم التقليدي الرجاء، صاحب الـ 52 نقطة، حيث يحتاج رجال فوزي البنزرتي إلى 4 نقاط خلال اخر ثلاث مباريات بالموسم الكروي الجاري، لحسم درع البطولة لصالحهم.

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