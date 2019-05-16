دوري الأمم الأوروبية: كين ضمن التشكيلة الأولية لإنجلترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضمنت التشكيلة الأولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم المشارك في الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية المقرر في البرتغال من 5 إلى 9 حزيران/ يونيو المقبل، اسم قائد المنتخب ومهاجمه هاري كين الذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل.

ولم يخض كين أي مباراة منذ إصابته ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 9 نيسان/ أبريل الماضي، لكنه يأمل في ان يكون جاهزا بدنيا لخوض نهائي المسابقة القارية مع فريقه توتنهام ضد ليفربول في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

وكشف مدرب إنجلترا غاريث ساوثغايت الذي قاد فريقه إلى المركز الرابع في مونديال روسيا 2018 "انه يعمل من اجل ان يكون جاهزا لخوض النهائي مع توتنهام. سنرى كيف ستتطور الأمور".

وتابع "من الواضح بانه لاعب نريد ان نمنحه كل فرصة لا سيما بانه يملك سجلا تهديفيا عاليا وهو قائد للفريق. نترك هذا الباب مفتوحا وسنتابع كيفية تطور الأمور".

وتواجه إنجلترا هولندا في نصف نهائي دوري الأمم في غيمارايش في 6 حزيران/يونيو المقبل.

ويواجه ساوثغايت مشكلة كبيرة في التحضير لدوري الأمم الأوروبية كون أربعة فرق إنجليزية تخوض المباراة النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي (ارسنال ضد تشلسي).

أما ابرز الوجوه الجديدة في صفوف تشكيلة إنجلترا فهو جناح ساوثمبتون ناثان ريدموند في حين يغيب ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شو.

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وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جاك باتلاند (ستوك سيتي)، توم هيتون (بيرنلي)

للدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد وجو غوميز (ليفربول)، بين تشلويل وهاري ماغواير (ليستر سيتي)، مايكل كين (ايفرتون)، كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، داني روز وكيران تريبيير (توتنهام هوتسبر)

للوسط: إيريك داير وديلي ألي (توتنهام)، روس باركلي (تشلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي) جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) جيمس ورد براوز وناثان ريدموند (ساوثمبتون)

للهجوم: ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، هاري كين (توتنهام)، داني ويلسون (بورنموث)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).