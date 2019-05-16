"حملة إسرائيلية للتأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رصدت شركة "فيسبوك"، حملة إلكترونية إسرائيلية هدفها تعطيل الانتخابات في بلدان عديدة، وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، أنها حذفت عشرات الحسابات التي ساهمت في نشر أخبار ومعلومات مضللة.

وأفاد رئيس سياسة الأمن السيبراني في "فيسبوك" ناثانيال غلايشر، في تصريحات أدلى بها أمام الصحافيين، بأن الشركة حذفت 65 حسابًا و161 صفحة وعشرات المجموعات، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وأوضح غلايشر،​​​​​​ أن الصفحات والحسابات والمجموعات التي تضمنتها "حملة تأثير خاصة مقرها إسرائيل وهدف إلى عرقلة الانتخابات في مختلف البلدان"، اجتذبت 2.8 مليون متابع ومئات الآلاف من المشاهدات.

وأكد غلايشر،​​​​​​ أن شركة "فيسبوك" حظرت شركة "أرخميدس" الإسرائيلية (Archimedes) المسؤولة عن الحملة.

وأوضح غلايشر أن القائمين على الحملة تظاهروا بأنهم مرشحون سياسيون، ونشروا أخبارًا مضللة وكاذبة حول الانتخابات، معظمها في دول جنوب الصحراء الكبرى، وبعض الأنشطة جنوب شرق آسيا.

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وأضاف غليشر أن "فيسبوك" لم تتكهن بدوافع أرخميدس، التي يمكن أن تكون "تجارية أو سياسية."

وقال إن "فيسبوك" اكتشفت "سلوكا مخادعا ومنسقا" بحسابات تتظاهر في المقام الأول بأنها لمرشحين سياسيين، وتنشر أخبارا مزيفة حول الانتخابات، وتشوه سمعة المعارضين وتقدم نفسها وكأنها منظمات إخبارية محلية تزعم أنها تسرب معلومات سرية.

وتواجه "فيسبوك" ضغوطا عالمية ودولية تحثها على مكافحة حملات التضليل والأخبار الزائفة، زمعالجة المعلومات الخاطئة، بشكل أكثر شفافية، خصوصًا إثر الكشف عن استخدام روسيا لموقع "فيسبوك" للتأثير المزعوم على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.