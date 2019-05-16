الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتقال لمنصب مهم بالاتحاد الأوروبي بعد تركها منصب المستشارية. وقالت ميركل اليوم الخميس بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالعاصمة برلين إنه لا يزال قائما "أنني لست متاحة لأي منصب سياسي آخر، أيا كان مكانه، ولا حتى في أوروبا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تستبعد الانتقال لمنصب مهم في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.