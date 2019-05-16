الان تتابع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يتهم المتظاهرين بالتصعيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحكم بالسودان المتظاهرين السودانيين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وأضاف “البرهان”، في بيان تلفزيوني اليوم الخميس: “لذا من واقع مسؤوليتنا أمام الله وشعبنا وجيشنا وثورتنا قد قررنا الآتي:
وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق.
إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام.
فتح خط سكة حديد لإمداد الولايات التي تضايقت كثيرًا من شح المواد التموينية والبترولية”.
وأردف: بالرغم مما تم وما ذُكر من روح المشاركة والتفاؤل إلا أن الأمور تطورت بصورة متسارعة تمثلت في الآتي:
إصدار جدول بالتصعيد الثوري متزامن مع سير التفاوض من قبل إحدى مكونات إعلان الحرية والتغيير.
الاستفزاز المباشر والاساءة البالغة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، علما بأن قوات الدعم السريع ولدت من
رحم هذا الجيش العظيم ولعبت دورا مهما ومؤثرا في أمن البلاد وألقت أحداث عنف بظلال على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يتهم المتظاهرين بالتصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.