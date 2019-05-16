الان تتابع بومبيو يبحث مع السلطان قابوس الأخطار الإيرانية في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:26 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 ناقش وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو مع السلطان قابوس، حاكم عمان، في اتصال هاتفي الأخطار الإيرانية التي تواجه منطقة الخليج، وفكا لسكاي نيوز عربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع السلطان قابوس الأخطار الإيرانية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.