الان تتابع ماكرون يستقبل حفتر في باريس الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 7:05 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقابل المشير حفتر قائد الجيش الليبي في باريس الأسبوع المقبل.

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